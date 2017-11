Noviembre, ¿amor a la patria? Escrito por Euclides M. Corro R.. 08 Noviembre 2017 Publicado en Columnas de Opinión

Cada vez que llega noviembre pareciera que es el momento para que todos los panameños, como dice un colega de televisión, “nos vistamos de patria”. Y todo se resume a colgar nuestra bandera en casas, oficinas, almacenes, etc., y que nuestros jóvenes salgan convencidos que al desfilar, se cumplió con ese concepto de amor al país.

Es tanto como aquellos que pretender rendir amor y respeto a sus madres cada ocho de diciembre, o creer que si no se deposita un ramo de flores en la tumba de los seres queridos el Día de los Difuntos, es como si los hubiéramos olvidados.



En cada uno de estos temas, ¡tremenda equivocación! Respetar el suelo que nos vio nacer es un ejercicio diario, permanente, un asunto de integridad, de valores morales, de cumplir con las leyes, en tratar de ser cada día mejor ciudadano, el respeto a nuestros mayores, el entender que solo en base al estudio y el trabajo honesto podemos contribuir a que la patria sea el templo sagrado que debemos llevar en nuestros corazones.



La famosa práctica del “juega vivo”, el olvidar el derecho de los demás, apoderarnos de lo que no es nuestro, el aceptar la coima y muchos otros errores endémicos que laceran la integridad de la patria, no se “cura” en los Días Patrios como si se tratara de un acto de conversión similar al que hacemos cada vez que nos confesamos ante un sacerdote.



Promover una educación considerada una de las peores, donde no hay respeto ni entre padres ni docentes, donde nuestros niños y jóvenes se irrespetan y promueven actos que después con la simplicidad de “un no me importa” se exhiben en las redes sociales, es un acto de ofensa hacia nuestro pasado histórico y nuestros símbolos patrios.



Preguntemos entonces, ¿somos buenos ciudadanos porque adornamos como si fuera arbolito de Navidad nuestras casas, edificios y calles? Creer que esto es suficiente, es sin duda alguna un crimen de lesa patria.



* El autor es periodista.

Euclides M. Corro Rodríguez

