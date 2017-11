Salud del adolescente Escrito por Miguel Mayo. 07 Noviembre 2017 Publicado en Columnas de Opinión

Durante la adolescencia, el cuerpo pasa por muchos cambios, hormonales, psicológicos y físicos. Por este motivo también es más vulnerable a ciertas presiones sociales. Los hábitos saludables iniciados en esta etapa marcarán el futuro de cada adulto posteriormente.

Por lo tanto, una adecuada alimentación, actividad física y estudios puede ayudar a formar adecuadamente a ese futuro adulto productivo y sano.



Las muertes y problemas de salud de los adolescentes está más relacionado con accidentes de carro y enfermedades de transmisión sexual, por lo tanto hay que tener especial precaución sobre estos riesgos.

El 70% de las muertes en los adultos son causadas por enfermedades prevenibles, pero cuya prevención debió empezar en la adolescencia. Por ejemplo, el 80% de los adultos que fuman, lo empezaron a hacer en la adolescencia, usualmente por presiones sociales.

El tabaco es más adictivo en los jóvenes que en los adultos. Así, pues, el joven debe cuidarse de los riesgos propios de su edad y a su vez, prevenir (sin tener síntomas, ni riesgo inmediato) las enfermedades que sabemos nos pueden matar en la edad adulta, pero que se van formando desde nuestro hábitos de jóvenes.

Hay varios factores que hacen que el joven este más propenso a consumir drogas: - sensación de invulnerabilidad, debido a cambios hormonales que los hace sentir "poderosos" e "indestructibles".

- curiosidad, o deseo de "experimentar" otras cosas. - imitación, de aquí que es importante que tengan buenos ejemplos en casa y que sus líderes sean personas dignas de imitar.- independencia, a través de la cual los jóvenes tratan de buscar emociones y líderes fuera del entorno familiar. Joven y padre de familia he aquí algunas recomendaciones que se pueden hacer para evitar lamentaciones inmediatas o evitar las enfermedades futuras.

Cumple con ellas y te evitarás muchos problemas posteriores. - dieta adecuada, basada en proteínas de origen vegetal, carnes blancas y baja en sal y azúcares simples. - ejercicios diariamente. - no consuma drogas ilícitas, ni tabaco - no abuse del alcohol, y evítelo del todo cuando se maneja. - siempre utilice el cinturón de seguridad y el casco en caso que se transporte en moto - no nade, ni bucee solo. - si va a tener relaciones sexuales, tome las precauciones respectivas. - acuda al medico regularmente y pregunte por las vacunes para jóvenes.

En Panamá las tenemos todas en los centros de salud y policlínicas.



* El autor es médico y ministro de Salud.

Miguel Antonio Mayo Di Bello

