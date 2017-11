Detectan más de 100 alquileres clandestinos en Bella Vista Escrito por Redacción. 09 Noviembre 2017 Publicado en Nacionales

Más 100 alquileres clandestinos en el corregimiento de Bella Vista, en el distrito capital, fueron detectados este jueves a través de un operativo interinstitucional, encabezado por la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), con el fin de identificar esta actividad ilegal.

Naydú Rudas, directora de esta dependencia, señaló que los operativos contra alquileres clandestinos, amparados en la Ley 93 del 4 de octubre de 1973, que regula el arrendamiento, se realizan debido a las constantes denuncias que llegan a esa oficina y a la línea 311, que diariamente recibe más de 10 denuncias.

Las acciones se ejecutaron en los sectores de Marbella, Vía Argentina y El Cangrejo, donde se encontraron personas en su mayoría de nacionalidad venezolana, colombiana y panameña. Rudas explicó que en el primer punto, el Edificio Doral, había un apartamento con 65 cuartos divididos de manera ilegal; mientras que en el segundo se halló un hostal-alquiler de cuartos, donde se realizaban actividades ilícitas. Allí hay 17 cuartos, saunas y dos baños.

“También realizamos una inspección en el Hostal California, donde se procedió con el cierre unos días atrás, sin embargo, siguen operando de manera ilegal. Encontramos 10 personas aún viviendo allí y procedimos nuevamente a entregar la segunda boleta de citación, por no cumplir con apersonarse a la Dirección General de Arrendamientos”, sostuvo.Por diversas quejas contra una residencia de dos pisos, la directora detalló que detectaron 19 cuartos divididos, por lo que dejaron boletas, por incumplir con la Ley 93 de 1973, que regula el arrendamiento.

“En cuanto a las sanciones, se impone una multa de hasta mil balboas contra el responsable por el no registro del contrato o se impone una multa por la consignación del depósito de garantías, que establece 10 veces el canon de arrendamiento”, remarcó.Igualmente manifestó que la mayoría de los inquilinos, envueltos en las últimas acciones, son de nacionalidad venezolana, encontrados viviendo en condiciones inhumanas, y algunas veces pagan el depósito de garantía, pero no es depositado en la Dirección General de Arrendamientos y la más común es que no cuentan con el registro del contrato.Los operativos se ejecutan con el apoyo de instituciones como la Policía Nacional, la corregiduría y el Departamento de Obras y Construcciones Municipales.

