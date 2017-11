Autoridades de salud a la caza de médicos ilegales; pacientes exigen más controles Escrito por Thaylin Jiménez. 09 Noviembre 2017 Publicado en Nacionales

Las autoridades de salud siguen vigilantes ante los casos de especialistas y establecimientos médicos ilegales, mientras los pacientes indican sentirse preocupados y exigen más controles.



El caso más reciente y que encendió las alarmas fue la muerte de una mujer luego que un “supuesto” médico colombiano le aplicará un tratamiento intravenoso.



Ante esto el director de la Región Metropolitana de Salud, Aurelio Rangel, manifestó que “se han seguido las investigaciones y hasta el momento se han detectado extranjeros cometiendo este tipo de falta, y una vez el Ministerio de Salud (Minsa) certifica que la persona no es idónea para trabajar, el caso pasa al Ministerio Público para el debido proceso”.



“La acción ante esta situación no es fácil porque cuando se empiezan hacer este tipo de operativos las personas tratan de ocultarse; nos ha pasado”, señaló Rangel.

Por su parte, Arianna Urieta, de la Asociación Pacientes de Hematología, dijo “deben existir mayores controles puesto que las personas ponen su vida en las manos de los médicos y preocupa porque ya se han dado casos de muerte”.



Vilma Peñaloza, de la Asociación Nacional de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica y Familiares (ANPIRCF), afirmó que “es peligroso exponer su vida en gente que no tiene la capacidad de ejercer lo que supuestamente anuncia saber, por lo que los operativos de las autoridades deben continuar”.



El secretario general de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (AMOACSS), Francisco Rozas, indicó que hay que aplicar la ley 24 de 29 de enero de 1963. No existen controles y supervisiones eficientes”.



El Decreto de Gabinete No. 196 del 24 de junio del año 1970 indica que para obtener la idoneidad y el libre ejercicio de la medicina y profesiones afines se debe ser panameño.



Permisos de operación

El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) informó que emite los permisos de operación, previa autorización del Ministerio de Salud.



“Realizamos operativos para detectar si los locales cumplen con lo declarado en el aviso de operación, es decir si realizan la actividad para lo cual solicitaron el aviso de operación”, indicó el Mici.



“Por lo que alertamos a la ciudadanía para que verifique que estas clínicas cuenten con un aviso de operación para esa actividad específica”, concluyeron.

Casos pasan al Ministerio Público por tipificarse como un delito penal

ML | Una vez el Ministerio de Salud (Minsa) brinda la información de que la persona no cuenta con la idoneidad, el caso pasa al Ministerio Público (MP) para las sanciones que van de uno a dos años como pena mínima y como máxima cinco años, indicaron de la institución de salud.



