Apertura de propuestas económicas para Corredor de las Playas, Tramo 1

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó el acto de apertura de propuestas del proyecto de “Ampliación a seis carriles – Corredor de las Playas- Tramo 1: La Chorrera – Santa Cruz, que consta de una longitud aproximada de 36.3 kilómetros, y tiene su inicio al finalizar la autopista Arraiján – La Chorrera y termina en la entrada de Santa Cruz (antes del cruce sobre el río Lagarto).

Antes de dar inicio al acto público, se dio a conocer el precio de referencia del MOP, por la suma de B/.626,870,623.72. Posteriormente, de acuerdo a lo establecido en la Ley 22 del 27 de junio de 2006, se procedió a indicar las calificaciones resultantes de la evaluación técnica.

En ese sentido, los proponentes de China Communications Construction Company, LTD obtuvieron un puntaje de 31.52. Por su parte el Consorcio FCC – Corredor de las Playas I (FCC Construcción S.A. y Operadora CICSA, S.A. de C.V.) obtuvieron un puntaje de 55.10. En tanto que, el Consorcio Vial I (Constructora MECO, S.A. y Constructora Urbana, S.A.) obtuvieron un 48.05 de puntaje en su propuesta técnica.

Acto seguido, se informa a los presentes que la propuesta económica de los proponentes que hayan obtenido menos de 40 puntos en la propuesta técnica no se calificará. En ese sentido, el proponente China Communications Construcction Company, LTD al obtener 31.52 en su puntaje de evaluación técnica, no calificó a la apertura de propuesta económica debido a que su evaluación resultó menor de 40 puntos.

Seguidamente, la Comisión Verificadora procedió a revisar el cumplimiento de los requisitos de las propuestas económicas y se dio lectura a los precios de los proponentes. El Consorcio FCC – Corredor de las Playas I (FCC Construcción S.A. y Operadora CICSA, S.A. de C.V.) propuso el precio de B/.543,021,609.00. Por su parte, el Consorcio Vial I (Constructora MECO, S.A. y Constructora Urbana, S.A.) propuso la suma de B/.624,550,000.00.

Al finalizar el acto público, se les indica a los participantes que las calificaciones resultantes de las evaluaciones de las propuestas técnicas y económicas serán publicadas en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, para lo cual tendrán tres días hábiles para emitir observaciones al informe técnico y al económico.

Este proyecto incluye la ampliación de la vía Panamericana a seis (6) carriles, tres (3) en cada sentido, así como el diseño, construcción y mantenimiento de nuevas variantes de alineamiento, la identificación de soluciones viales en puntos críticos.Además, contempla el diseño, construcción y mantenimiento de intercambiadores y puentes vehiculares necesarios, especialmente para mejorar la interconexión entre la terminación de la autopista Arraiján – La Chorrera y la nueva carretera Panamericana ampliada a seis (6) carriles iniciando en La Chorrera.

La obra tiene como fin mejorar la vialidad, conseguir mejorar el tráfico, los flujos tanto para cargas pesadas como para los usuarios que a diario utilizan esta vía y deberá contar con una capacidad suficiente para absorber la demanda vehicular durante los próximos 20 años.Cabe señalar, que este proyecto cuyo tiempo de ejecución es de 20 meses, contemplará una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora, salvo en las secciones donde se indique otra condición en el Pliego de Cargos.

Contempla todas las normativas y especificaciones técnicas AASHTO vigente y elementos de seguridad vial, tales como la eliminación de la cuneta central que produce más del 60% de accidentes de tránsito, conlleva la eliminación de giros a la izquierda que producen tráfico y accidentes

