Blades ataca a Metro Libre por publicación de glosa

Después de la publicación de una glosa en el diario impreso Metro Libre y la reacción ofensiva del cantante Rubén Blades frente al escrito, gremios de periodistas de Panamá califican el comentario del cantante como negativo, innecesario y preocupante.

Para Filemón Medina, Secretario General del Sindicato de Periodistas de Panamá, “el que no quiere reconocer que la glosa es una variante que se usa en los medios de comunicación impreso, desconoce la esencia misma del periodismo”.

“Si bien, la opinión es libre, no tiene por qué presentarse de manera soez y petulante y menos de personas reconocidas con deseos de administrar el Estado panameño”, señaló Medina.

“Esto definitivamente preocupa y alerta al gremio porque, si de ocurrir que una persona con ese tipo de pensamiento llegara a gobernar un país, estaríamos frente a enfrentamientos entre periodistas y el Gobierno”, puntualizó el secretario del gremio.

Por su parte, Blanca Gómez, del Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE), manifestó que “no hay medio de comunicación ni grande ni chiquito, aquí todos tienen un propósito, que es informar”. Agregó que “la glosa no tenía mayor transcendencia porque, lo que dice no está faltando el respeto y que el cantante se extralimitó en la apreciación del texto llegando a usar un lenguaje ofensivo que era innecesario”.

Gómez agregó que “no podemos entrar a desvalorizar ni desmeritar el trabajo que hace cada uno, porque el esfuerzo que se realiza para mantener informados a la comunidad es grande”.

“Somos un país demasiado pequeño para estar en eso y hacerlo es hacernos daños a nosotros mismos”, dijo la también periodista.

“El diario tiene nuestra solidaridad como consejo Nacional de Periodismo”, concluyó.

Tanto Medina como Gómez coinciden que debe existir más tolerancia y compresión, lo cual no significa de ninguna manera renunciar al derecho de disentir cuando algo no es correcto desde el punto de vista de cada uno. La opinión debe ser con respeto.

“Sobre METRO LIBRE en Panamá” (Escrito completo de Rubén Blades)

Un panfleto que se edita en nuestro país bajo el nombre de Metro Libre publicó una glosa anónima refiriéndose a mi posible candidatura, con el título de “Descartó la candidatura”. La glosa dice lo siguiente: "Los más cercanos al cantautor Rubén Blades dicen que el afamado artista panameño habría descartado la aventura política por la presidencia de la república por los compromisos internacionales y el poco tiempo que le queda. Si va por la libre ya está tarde. A menos que un partido pequeño lo postule a mediados del otro año.” Lo primero que debo decir es que la glosa debería tener el título de “Cunde el pánico entre la politiquería”. Ni siquiera me he asomado y ya se están orinando. Quiero explicar a los panameños honestos lo que se oculta detrás de esta nueva mentira, porque sé que mis conciudadanos ya están hartos de los manejos a los que nos han sometido los partidos políticos durante décadas, las trampas que hoy mantienen al país en una situación de constante y creciente desasosiego:

1. Para comenzar, ninguna persona “más cercana” a mí, como dice esa glosa, podría hacer semejante declaración.

2. Lo que quieren los que están detrás de este panfleto es que yo salga a “aclarar”. Eso me dice que la partidocracia está desesperada por saber si voy o no voy a ser candidato, pues la incógnita les dificulta el matraqueo de las posibles alianzas y negociaciones en las que se van a enfrascar, con el único propósito de llegar al poder y continuar haciendo lo que han hecho siempre: utilizarlo para satisfacer su codicia, su protagonismo ególatra, y presumir de su impresionante mediocridad.

3. A éstos hasta el lenguaje les delata. Lo de “aventura política" es un concepto que sólo puede caber en la cabeza de quienes asumen la política con el grado de irresponsabilidad con el que actúan los políticos nuestros. Eso nos da un indicio claro de dónde proviene la glosa, de quién la paga y a quienes les duele el no poder controlarme.

4. Con respecto de que, "si voy por la libre ya es tarde", creo que el tiempo que se acaba no es el mío sino el de los corruptos políticos tradicionales en Panamá. La población les va a dar bola negra en el 2019, a todos.

5. A nuestra ciudadanía les digo que no le pongan atención a nada de lo que escribe alguien que, como éste de las glosas, no firma con su nombre porque lo paraliza el miedo. A nuestros amigos internacionales: apuesto que en sus países encuentran a esta misma caterva de individuos en cargos públicos o dizque escribiendo en periodicuchos, ¿verdad?

Rubén Blades

30 de Octubre, 2017

