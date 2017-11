El pago del 1% de incentivos a funcionarios depende de la DGI Escrito por Redacción. 31 Octubre 2017 Publicado en Nacionales

En el día de ayer funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) reclamaron, frente a la Contraloría General de la República, el pago del bono del 1% del excedente de los ingresos correspondientes recaudados en el 2016.Para hacer la estimación del bono, es necesario que la Contraloría General de la República cierre las cifras oficiales con la información correcta sobre la cual se debe estructurar el cálculo del bono.Esta entidad no ha presentado ninguna objeción para el refrendo de este beneficio establecido por ley; sin embargo, para el cálculo del bono la Contraloría tiene que terminar su labor de registrar todos los ingresos del Gobierno Central. Para lo anterior, es necesario que la DGI entregue las cifras detalladas del período fiscal en mención y a la fecha todavía falta sustentar por parte de la DGI el detalle de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE CON 35/100 (B/.989,911.35), correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2016.La DGI cambió el sistema operativo en el 2016, lo que ha entorpecido su capacidad de suministrar la información correcta y en el tiempo oportuno.En el momento en que la DGI sustente la información que todavía no ha proporcionado a la Contraloría, se procederá a terminar la labor necesaria para concluir con los registros correspondientes en balance para que luego la DGI proceda a emitir la planilla de la bonificación que establece la Ley.“El Director General de Ingresos debe entender que la contabilidad es una ciencia exacta y que esta Contraloría jamás cerrará los libros del Estado en desbalance. Hacerlo, sería ir en contra de la Ley y demostraría incompetencia y poco conocimiento del manejo correcto de las cuentas del Estado”, dijo el contralor general, Federico Humbert.“Seguiremos a la espera que se nos suministre la información a la mayor brevedad posible, para ejecutar el bono que por Ley le corresponde a los funcionarios de la DGI; sin embargo, la misma DGI tiene que entender que esta Contraloría no trabaja con cifras preliminares como nos han solicitado, sino con cifras reales y concretas, y sobre todo balanceadas, tal cual lo exigen los conceptos más básicos de un sistema de contabilidad”, aseguró el Contralor.

