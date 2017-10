Proyecto de ley de Donoso enfrenta a diputado de Colón con MiAmbiente Escrito por Gina Arias. 31 Octubre 2017 Publicado en Nacionales

La oposición al proyecto de Ley No. 567, que crea un polígono costero especial segregado del área protegida de Donoso, en Colón, para el supuesto desarrollo del turismo sigue en aumento, sin embargo el diputado proponente Nelson Jackson insiste en su aprobación.

Félix Wing, secretario general del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), indicó que la institución busca “salvaguardar la integridad del sistema de áreas protegidas” y recordó que con respecto al tema de Donoso ya se han manifestado formalmente ante la Asamblea Nacional (AN) para que se mantenga la integridad. Wing agregó que defienden firmemente la postura de no titulación de las diferentes zonas declaradas como áreas protegidas.

Precedente

Según Wing este Proyecto de Ley no podría entrar en vigencia porque incluso en el pasado la Corte Suprema de Justicia ya fue clara y tajante en los fallos concernientes a áreas protegidas, tomando por ejemplo el caso de la Bahía de Panamá, en donde se puso en acción el principio internacional de no regresión, lo cual quiere decir que no se pueden desproteger áreas que ya han sido protegidas, no obstante “se debe respetar el derecho adquirido previamente a la creación de zonas protegidas”.

Donaldo Sousa, presidente de la Asociación de Derecho Ambiental, aseveró que los ecologistas “estamos totalmente en contra del proyecto y consideramos que no se debe hacer ningún cambio a la actual Ley”.

Según Sousa ya existen planes para proyectos de desarrollo turístico en el lugar y “se está utilizando el falso enunciando que se les van traspasar los títulos de propiedad a los residentes humildes, sin embargo, la finalidad real de todos sus actores responde a intereses económicos”.

“Lo que está pasando a nivel ambiental es un problema sistémico que no invoca a la vida, en donde las normas sucumben ante un sistema que no ha cambiado”, finalizó Sousa.



Concluyen las consultas convocadas por el diputado Jackson con los residentes

ML | Finalizaron las consultas al Proyecto de Ley 567, que fueron consensuadas en el distrito de Donoso. Las propuestas presentadas por los residentes del área es que se titule todo el distrito y se implemente un plan de manejo de suelo. El diputado Nelson Jackson dijo que “fueron 10 días incesantes para realizar las consultas, en conjunto con las autoridades locales y grupos organizados”.

Gina Arias Rivera

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Imprimir Correo electrónico