Caja de Seguro Social declara Alerta Verde por operativo de Fiestas Patrias Escrito por Redacción. 30 Octubre 2017 Publicado en Nacionales

Ante la eventual concentración de personas en los diversos puntos a nivel nacional por las celebraciones de las fiestas patrias 2017, las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS), consientes de su responsabilidad con los panameños, beneficiarios de las prestaciones y servicios médicos que brinda esta institución, ha generado la declaración de laerta verde institucional.

Esta Alerta Verde se implementará de la siguiente manera:



• Para los días 2, 3, 4, 5, y 6 de noviembre de 2017, la Alerta Verde empezará a regir desde las 12:00 m.d. del jueves 2 de noviembre, hasta las 6:00 a.m. del martes 7 de noviembre de 2017.

• Para el día 10 de noviembre esta alerta empezará a las 6:00 p.m. del jueves 9 de noviembre y culminará a las 6:00 a.m. del lunes 13 de noviembre de 2017.

• Para el 28 de noviembre, empezará a regir desde las 6:00 p.m. del lunes 27 de noviembre hasta las 6:00 a.m. del día miércoles 29 de noviembre de 2017.



La alerta va dirigida para el personal del Departamento Nacional de Gestión de Emergencias, Desastre y Transporte de Pacientes (DENGEDTP), los Servicios de Urgencias y las Unidades Ejecutoras, de la red sanitaria de la Caja de Seguro Social, a nivel nacional.



La declaración de la Alerta Verde, compromete obligatoriamente a elaborar los planes de contingencia de cada unidad ejecutora y fortalecer los servicios de urgencias de todo el país.



La instrucción solicita a los directores médicos Institucionales entregar el “Pie de fuerza” (cantidad de funcionarios que laboran en sus regiones durante el operativo) y recordar a las unidades ejecutoras que es de carácter obligatorio entregar los Planes de Contingencia a más tardar el 24 de octubre del presente año.



La alerta verde implica que el personal involucrado al retirarse, deben estar localizables y disponibles, durante el periodo que dure la situación de alerta y en caso de que sea necesario pasar de una alerta amarilla o roja.



Revisión y actualización de los insumos, suministros y medicamentos existentes, en reserva para el manejo de escenarios de emergencias y desastres.



La actualización y notificación de los turnos de contingencia que le corresponde al personal en cada de las unidades ejecutoras, antes que se retiren de las instalaciones una vez terminado el trabajo rutinario.



La revisión de medidas de contingencia, así como equipos alternos con los cuales se cuenta para garantizar los suministros y funcionamiento continuo de las líneas vitales por 72 horas mínimo, previendo el colapso funcional (reserve de agua, planta eléctrica).



De igual manera, las provincias que realicen actividades locales, con movimiento importante de personas, les solicitamos prever y ajustar la Alerta Verde local, previa coordinación con la jefatura del DENGEDTP, hasta culminar las actividades en la localidad.

Imprimir Correo electrónico