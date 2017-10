Prohijan Anteproyecto de Ley 114, relativa a la intoxicación masiva con dietilenglicol Escrito por Redacción. 30 Octubre 2017 Publicado en Nacionales

Cientos de panameños que fueron víctimas por el dietilenglicol, fue prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley 114, relativa a la intoxicación masiva con dietilenglicolLa diputada Zulay Rodríguez, proponente de la norma, indicó que la Caja de Seguro Social dejó a cientos de víctimas fuera de la lista de pacientes envenenados con dietilenglicol, porque para poder certificarlo se tenía que acreditar con criterios muy rígidos.Agregó Rodríguez que entre los requisitos que solicitaban era abrir un expediente, una prescripción y una receta y muchas personas no tienen pruebas porque varios expedientes fueron borrados y algunos recibieron estos medicamentos en feria de salud y, por lo tanto, tienen secuelas y no fueron certificados por especialistas de la Caja de Seguro Social.En tanto, Benedicto Cedeño, quien es del grupo independiente de la provincia de Veraguas, expresó que toda su familia está envenenada y a la espera de que se abra la comisión de evaluación para darle respuestas a muchas personas que resultaron contaminadas con el veneno del dietilenglicol.En tanto, el presidente de esta instancia legislativa, diputado José Luis Castillo, detalló que con esta norma se espera hacer justicia a muchos panameños que no reciben atención adecuada tras ser contaminados con el dietilenglicol y se espera que con la atención que deben recibir puedan mejorar su condición de salud.

