Cero víctimas fatales en las zonas acuáticas de cobertura FTC Escrito por Redacción. 04 Noviembre 2017 Publicado en Provincias

La Fuerza de Tarea Conjunta de Seguridad y Turismo, informa que hasta las 6:00 de la tarde de hoy sábado, se desplazaron hacia el interior del país 65 mil 067 vehículos.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), Los guardavidas brindaron seguridad a unas 6 mil 966 personas en las playas de cobertura., logrando un rescate en la provincia de Chiriquí. En las rutas de los desfiles las unidades de SINAPROC, realizaron 81 atenciones en su mayoria golpe de calor, presión arterial y desmayos.



El SINAPROC mantiene coordinaciones con las autoridades de la provincia de Herrera para la distribución de agua en las zonas afectadas en el corregimiento cabecera del distrito de Parita, mientras concluyen los analisis de la sustancia blanquecina que fue detectada en el lugar. Este sábado, el Director General del Sistema Nacional de Protección Civil José Donderis, realizó un recorrido de 3km sobre el río en compañía del Ministro de Mi Ambiente, Emilio Sempris y el Gobernador de Herrera, Dr. Raúl Rivera, para tomar nuevas muestras que permitan cotejar los resultados.



La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) mantiene acciones enfocadas en verificar la seguridad vial de los usuarios de las vías durante la celebración de las efemérides patrias, con el objetivo de minimizar los hechos de tránsito en las 10 provincias y comarcas.



El Departamento de Aforo y Control de la ATTT, a través del contador electrónico ubicado en Sajalices, ha contabilizado hasta las 6:00 P.M., un total de 65 mil 067 vehículos que se han desplazado hacia el interior del país.



La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) informa que durante el segundo día de celebración de fiestas patrias no se han registrado víctimas fatales y fueron llevados con grúas 66 vehículos.

De estos autos, 33 fueron removidos debido a que sus conductores se encontraban en estado etílico y 33 por no contar con la licencia de conducir. Así mismo, fueron atendidas 21 colisiones leves a nivel nacional. Mientras que en la vía hacia Coco Solo en Colón, resultaron lesionadas 3 personas al colisionar dos camionetas 4 x 4 y en Herrera, se registraron 3 personas lesionadas al colisionar una camioneta y un auto sedán.

En tanto, paramédicos de la Policía Nacional de recorrido en la Cinta Costera, brindaron asistencia a una estudiante del Instituto Nacional, por desmayo.

Las unidades de la Dirección Nacional de Tránsito de la Policía Nacional se mantendrán a lo largo de la carretera Panamericana para garantizar que los conductores cumplan con la velocidad establecida y otras normas para evitar accidentes.

Durante el operativo de fiestas patrias, la Policía Nacional ha desplegado en todo el país a más de 18 mil unidades policiales para garantizar la seguridad en los centros comerciales, áreas residenciales y rutas de desfiles con recorridos a pie, vehículos, motos y bicicletas. Igualmente, apoyando las instituciones de emergencia y socorro.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), hasta las 4 de la tarde, del sábado 4 de noviembre, 29 mil 701 pasajeros se han trasladado por vía marítima.

Según cifras preliminares, proporcionadas por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) el movimiento de pasajeros por vía marítima hasta las 4:00 p.m., del sábado 4 de noviembre, ha sido de unos 29 mil 701 pasajeros, en 2 mil 454 viajes realizados a nivel nacional, sin incidentes que lamentar. Desglosados de la siguiente manera:

- Jueves 2: unos 6 mil 411 pasajeros en 436 viajes realizados

- Viernes 3: unas 14 mil 639 pasajeros en mil 559 viajes realizados

- Sábado 4, hasta las 4:00 p.m., 8 mil 651 pasajeros en 895 viajes.

Estas cifras superan el movimiento del mismo periodo para el año pasado, en el que se habían trasladado unas 18 mil 510 personas en mil 737 viajes.

Irregularidades detectadas:

- Isla Bocas, informan que se han emitido unas 3 boletas y 2 citaciones a operadores de embarcaciones, por diversas faltas cometidas.

- Un llamado de atención por no portar chaleco salvavidas.

- Puerto Pedregal, se emitieron 2 sanciones: 1 embarcación sin licencia de navegación y 1 embarcación con exceso de pasajeros.

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) realizó labores de asistencia humanitaria transportando cajas de agua desde la Planta de Distribución en Pesé hacia el Centro Educativo de Parita.

En otro caso, se desplazaron unidades a la comunidad Nueva Esperanza, Chiriquí Grande/Provincia de Bocas del Toro/a bordo de una lancha donde ubican un globo satelital.









La unidad aerea AN-261 trasladó desde Changuinola hacia la Base Aérea de Howard, a un infante de 4 días de nacido para que recibiera atención especializada.



El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) se mantiene prestos y vigilantes dando continuidad a las operaciones de vigilancia y seguridad permanente en todas nuestras áreas de jurisdicción.



En horas de la mañana de hoy el grupo de búsqueda y rescate SAR de nuestra institución removió un árbol, el cual cayó en la vía hacia Chilibre, obstaculizando el tránsito vehicular.



Las unidades también sacaron a un vehículo atascado en apoyo a Mi Ambiente en las inmediaciones del Parque Soberanía.



El Servicio de Protección Institucional (SPI), la Seguridad de la Cinta Costera, Casco Antiguo y áreas aledañas fue garantizada por 759 unidades, coordinaciones en los puestos de mando de la Presidencia, Ancón y Centro de Operaciones de Aguadulce.



La Policía Montada, caballos y jinetes, realizan recorridos permanente en las áreas destinadas a las actividades del mes de la patria, mientrás que 7 unidades caninas brindaron protección a lo asistentes de los desfiles patrios.



Para la hidratación de los ciudadanos se mantienen los 3 puestos fijos, en el Parque Bolívar, frente al edificio de H2O (Cinta Costera) y en el área del Mercado de Mariscos., un total de 2 mil 500 botellas de aguas y 11 mil refrigerios fueron entregadas en las rutas de los desfiles.





El Ministerio de Salud continúa su labor de prevención de enfermedades con los constantes operativos de salud pública a nivel nacional en rutas de desfiles cívicos, el control sanitario se logra por los inspectores de Saneamiento Ambiental y de Protección de Alimentos que garantizan a la población que consume alimentos en establecimientos temporales que todos cuenten con los carne de manipuladores de alimentos y de buena salud respectivamente.



Hasta el momentos han acudido a las instalaciones del Minsa en dos días de alerta verde 3 mil 163 personas registradas en el sistema de monitoreo del departamento de Contingencia, en cuanto a vigilancia epidemiológica no se ha registrado ninguna novedad en cuanto a síntomas gastrointestinales en el Centro de Salud de Parita, solo 8 participantes del desfile cívico con situaciones de calambre, hidratación han sido evaluados por los equipos de técnicos de urgencias y enviados a esta instalación primaria de atenciòn para su diagnostico final.









El Ministerio de Ambiente, durante las acciones realizadas junto con funcionarios de MiAMBIENTE y de la Policía Nacional, detectaron la práctica de la tala ilegal y se efectuó la retención de una motosierra en el Bosque Protector de Palo Seco en la provincia de Bocas del Toro, específicamente en el sector de la cordillera. En la provincia de Herrera se dio seguimiento a la aparición de la mancha de color blanquecina en el espejo de agua del río Parita, en el área de la toma de Agua de Palo Grande. Instituciones de la FTC realizaron tomas de muestras del líquido para su respectivo análisis. No hay especies de fauna del río muertas o afectadas, ni se registra afectación de la flora. El Ministro de Ambiente, Emilio Sempris, junto al director de SINAPROC, José Donderis y funcionarios de Calidad Ambiental de MiAMBIENTE, de la Regional de Herrera, realizaron un monitoreo en el río Parita a fin de ubicar el posible foco de contaminación.



En la provincia de Chiriquí se detectaron labores de extracción de material no metálico en la comunidad de Volcán, por lo que se procedió a la paralización de esta actividad, mientras que en la provincia de Darién se ubicada una barcaza con madera de la especie Cativo, en tablones sumergidos en el río Chucunaque, amarrada a unos 200 metros de puerto Limón.



En tanto, en la provincia de Panamá Oeste se realizó el rescate del tendido eléctrico de un perezoso con su cría. El mismo posteriormente fue liberado por funcionarios de turno del Parque Nacional Campana, en coordinación con la Policía Ecológica.



Además, durante el operativo el personal de MiAMBIENTE realizó recorridos en la provincia de Veraguas, en la Reserva Forestal La Yeguada; en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Coiba, en Montijo, Tebario, Calóbre y Soná. En la provincia Los Santos se hicieron recorridos en Búcaro, la Llana, la Pita, Boca de Quema, Agua Buena, playa El Puerto, playa el Longoronal, el Cortezo. En Panamá Norte, se realizaron recorridos en Alcalde Díaz y se distribuyeron plantones y banderas con mensajes ecológicos.



Mientras que en las áreas protegidas los funcionarios del Ministerio de Ambiente y personal voluntario han atendido 2275 visitantes (2052 nacionales y 223 extranjeros) en 12 áreas protegidas (Parque Nacional Altos de Campana, Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera, Área Protegida San Lorenzo, Área Recreativa Lago Gatún, Reserva Forestal La Yeguada y Parque Nacional Coiba, Parque Nacional Volcán Barú, Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, entre otros.



La Caja de Seguro Social (CSS), ha atendido durante estos dos días de alerta verde por fiestas patrias 5,312 casos en los Cuartos de Urgencias, de los cuales 4,780 han sido por enfermedad común, de estos 532 casos fueron por trauma, 41 colisiones, 14 atropellos, 39 heridos por arma blanca, 6 heridos por arma de fuego, 300 caídas, 125











traumas por agresión y 7 quemaduras.



En tanto el Departamento Nacional de Gestión de Emergencias, Desastres y Transporte de Pacientes de la CSS reportó 49 casos de los cuales 38 son por morbilidad o enfermedad común, 11 casos por trauma divididos en 3 colisiones, 2 heridos por arma de fuego, 5 caídas y 1 trauma por agresión.



El Sistema Único de Manejo de Emeregencia SUME 911 mantiene un pie de fuerza de 101 colaboradores, con 29 ambulancias de soporte avanzado en todo el territorio nacional, 3 vehículos de intervención rápida VIR, 1 moto MIR; ubicadas en sitios estratégicos para las atenciones de emergencias.

Se han registrado 297 casos en todo el territorio nacional, de los cuales son los más relevantes:

• 37 incidentes de tránsito

• 21 caídas

• 8 paros cardiacos

• 29 problemas respiratorios

• 20 convulsiones

• 13 heridas

• 28 inconscientes

Imprimir Correo electrónico