El papa: la humanidad “parece no haber aprendido la lección” de las guerras Escrito por EFE. 01 Noviembre 2017 Publicado en Internacionales

El papa Francisco lamentó hoy que la humanidad "parece no haber aprendido la lección o no quiere aprenderla" sobre las consecuencias que conllevan las guerras, en su mensaje tras presidir el Ángelus ante la plaza de San Pedro.

Lo hizo al señalar que mañana recordará a los difuntos en el cementerio estadounidense de la localidad de Netturno, cerca de Roma, donde reposan los restos de los soldados de esa nacionalidad caídos en Italia durante la II Guerra Mundial.

Y después acudirá a las Fosas Ardeatinas, donde el 24 de marzo de 1944 fueron fusilados 335 italianos, en su mayoría presos políticos y 75 judíos escogidos al azar, como represalia por la muerte de 33 soldados alemanes el día anterior en un ataque partisano.

Ante los cientos de fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro, Francisco refirió que visitará estos lugares "en un momento en el que la humanidad parece que no ha aprendido la lección" sobre las consecuencias que conllevan las guerras.

"Las guerras solo producen cementerios y muerte y por eso he querido hacer este gesto en un momento en que nuestra humanidad parece no haber aprendido la lección o no quiere aprenderla", dijo desde la ventana del Palacio Apostólico.

Y pidió a los fieles que mañana le acompañen "con la oración en estas dos etapas de memoria y de homenaje para las víctimas de la guerra y de la violencia".

La misa en el cementerio estadounidense dará inicio a las 15.15 hora local (14.15 GMT) y a las 17.00 local (16.00 GMT) está previsto que llegue a las Fosas Ardeatinas, situadas en la capital italiana.

Imprimir Correo electrónico