Puigdemont se queda en Bélgica por 'seguridad'

AFP | El presidente catalán destituido Carles Puigdemont se quedará de momento en Bélgica por "seguridad" ante las causas judiciales abiertas contra él en España, pero se comprometió a seguir defendiendo la independencia, concurriendo en las elecciones regionales de diciembre convocadas desde Madrid.

"No estoy aquí para pedir asilo político", sino "para poder reaccionar con libertad y seguridad", aseguró Puigdemont en Bruselas el martes, cuatro días después de una proclamación de independencia que acabó siendo meramente simbólica.

En España pesa sobre él y los miembros de su gobierno una querella por rebelión y sedición al liderar este proceso de secesión, delitos penados con hasta 30 y 15 años de cárcel respectivamente.

Si bien aseveró que no "va a escapar de la justicia", no aclaró cuánto tiempo permanecerá en Bruselas: "hasta que haya la amenaza de no tener un proceso completamente garantizado (...) no habrá condiciones objetivas" para volver a Cataluña, afirmó. Puigdemont "no está en Bélgica por invitación ni por iniciativa del gobierno belga", precisó más tarde el primer ministro de Bélgica, Charles Michel.

