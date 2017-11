Al menos 8 muertos en ataque en Manhattan Escrito por Redacción. 01 Noviembre 2017 Publicado en Internacionales

EFE | Al menos ocho personas murieron ayer durante un tiroteo en la ciudad de Nueva York, informaron medios locales. "Estamos respondiendo a denuncias de varios disparos en el Bajo Manhattan", confirmó el Departamento de Policía a través de su cuenta de Twitter.

Los disparos comenzaron pasadas las 3:15 hora local en el cruce de West Street y Chambers Street, dijeron varios testigos al periódico local Daily News. The New York Times habla de "varias personas fallecidas" citando a autoridades. Además, varias personas fueron trasladadas al hospital Bellevue para ser atendidos por heridas de bala, según el diario New York Post.

Un portavoz de la policía confirmó que el presunto responsable de los disparos ya fue detenido y se encuentra bajo custodia policial.

La zona, a unas cuadras del memorial del 11-S, fue acordonada por las fuerzas de seguridad, según imágenes difundidas en directo por las televisiones locales.

En una rueda de prensa, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, calificó los hechos como una "horrible tragedia". Se trató de un "cobarde acto de terrorismo" que cobró la vida ocho "inocentes", agregó el alcalde, que estaba acompañado del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y del jefe de policía.

