Puigdemont “puede presentarse” a elecciones en Cataluña (embajador español) Escrito por AFP. 29 Octubre 2017 Publicado en Internacionales

El presidente de Cataluña destituido por Madrid, Carles Puigdemont, "puede presentarse" a las elecciones regionales convocadas por el gobierno español para el 21 de diciembre si la justicia no decide lo contrario, declaró este domingo el embajador de España en Francia.

"Se anima a participar a todo el mundo, y Puigdemont está invitado a presentarse como candidato. Puede presentarse, sí", declaró Fernando Carderera en la radio francesa Europe 1.

Respecto a las querellas por "rebelión" que la fiscalía española presentará probablemente en los próximos días contra Puigdemont, el embajador dijo: "Los jueces son quienes tienen que decidir si está fuera de la ley o no. De momento puede presentarse a las elecciones".



El gobierno español convocó elecciones regionales en Cataluña para el 21 de diciembre, tras la destitución del gobierno catalán el viernes.



Carderera consideró asimismo que si los catalanes "creen que viven fuera de España, entonces viven en un país imaginario".



"No hay ninguna consecuencia de esta declaración unilateral de independencia" proclamada por el parlamento catalán el viernes, insistió.



El diplomático agregó que "no cree que haya una sedición en la policía ni tampoco entre los funcionarios", ya que "juraron lealtad".



Puigdemont "puede llamar a una especie de resistencia, no creo que lo vayan a seguir", zanjó.

