Canasta sigue al alza Escrito por Yessika Calles. 02 Noviembre 2017

Sabemos que existe la venta al por menor de 22 productos de la canasta básica con la medida del control de precios, normativa que no cumple con lo que se tenia previsto. Fuera de ello hay otros productos que quedan a libre oferta y demanda y mantienen su tendencia al alza. Los consumidores no sólo realizamos la compra de 22 productos, ya que es una necesidad adquirir otros artículos y lo que nos ahorramos en uno lo gastamos en otro, al final para el comprador no hay ninguna disminución o ahorro.

