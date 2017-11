Examen del día Escrito por Ciara Morris. 01 Noviembre 2017 Publicado en En pocas palabras

Ayer se celebró el Día Mundial del Ahorro, ¿te enteraste? Bueno la importancia de este tipo de días es hacer un llamado a la conciencia de las personas y que piensen que no todo el dinero que llega a sus manos debe ser gastado en cosas materiales que no necesitan o que pueden esperar.

¿Eres de los que sólo ahorran lo que les sobra o simplemente no ahorras? ¡Vamos! Ya no hay excusas ni puedes decir que no guardas dinero porque no te alcanza, sólo es cuestión de seguir un presupuesto y organizar prioridades.

