La canasta básica y el control de precios Escrito por Redacción. 01 Noviembre 2017

Si bien el Gobierno insiste en mantener el Control de Precios aduciendo que ha significado una baja en el precio de los rubros alimenticios, el costo de la vida sigue en aumento, según indican los consumidores.

El informe Visión País, de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), señala que el índice de precios al consumidor, el cual mide el gasto real de los ciudadanos tanto en alimentos como en servicios, muestra tendencia al alza desde el 2015, no obstante la desaceleración de la actividad económica.

"En un principio, ese control fue efectivo, pero hoy es negativo, porque si no existiera, los productos deberían haber bajado de costo", dicen economistas. Y los comerciantes no cumplen la medida, ya que si no tienen un producto específico, deben reemplazarlo con otro de la misma especie y no lo hacen.

El de a pie lo paga todo.

