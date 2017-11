Duty Free de 8 de noviembre de 2017 Escrito por Redacción Web. 08 Noviembre 2017 Publicado en Duty Free

El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Héctor Cotes, no está satisfecho con la aplicación de justicia nacional ni con el crecimiento económico. En declaraciones, indicó que “nuestro sistema de justicia está en cuidados intensivos, está en crisis, tenemos que entender eso” y que “nuestra economía sigue creciendo pero no se siente en la calle”.Sabías que el Canal de Panamá tiene un centro de entrenamiento de buques a escala que garantiza la correcta capacitación de prácticos.El Ministerio de Desarrollo Agropecuario anunció que habrá 31 ferias de producción para el próximo año. La Feria de las Flores y el Café en Boquete abre la temporada, del 11 al 21 de enero.La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de México estará mañana en Panamá y ofrecerá un almuerzo en el Hotel Marriot donde se reunirá con sus homólogos panameños para fomentar el acercamiento de negocios e intercambio comercial.Algunos cebolleros de Natá, provincia de Coclé, dicen que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario aún no les ha pagado la cebolla que les compró a los productores hace meses.En el Metro de Panamá son notorios los anuncios publicitarios, incluso financieras se anuncian para atrapar a usuarios con préstamos.La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental lanzó el trámite en línea de permisos para salida de menores de edad.El Black Weekend que se realizó en el mes de septiembre no opacará la tradición del Black Friday en noviembre, ya que algunos comercios están anunciado sus ofertas y seguirán con esta “modalidad”.Las exportaciones de pescado y harina de pescado aumentaron en un 147% en Alemania, Reino Unido y China. #PanamáExportaTener el Canal y ser considerado un hub logístico ha abierto muchas puertas a Panamá, pero todavía hay mucho que hacer, ya que según el informe Doing Business 2018 del Banco Mundial, el país ocupa la posición 79 de 190 países seleccionados sobre facilidad para realizar negocios. Nueva Zelanda ocupa el primer lugar.

Imprimir Correo electrónico