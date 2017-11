Duty Free de 7 de noviembre de 2017 Escrito por Redacción Web. 07 Noviembre 2017 Publicado en Duty Free

Aprovechando la celebración de las Fiestas Patrias el Consejo de Gabinete autorizó la importación de 40 mil quintales de cebolla, argumentando desabastecimiento del rubro en el país. Los cebolleros están molestos e indignados con este madrugonazo, pues según los agricultores afecta la cosecha ya que los comercios abren paso a la cebolla importada y no a la nacional.El presidente Donald Trump, afirmó que terminó el tiempo de mostrar "paciencia estratégica" con Norcorea, ¿Será que habrá un ataque?.¿Sabías que el 97% del agua del planeta es salada; sólo el 3% es dulce, y de ésta sólo el 1% se encuentra en estado líquido? El Canal de Panamá invita a que cuidemos este recurso hídrico.Algunas modificaciones a los artículos del proyecto de Ley 573 que busca mejorar artículos de la Ley 6 que regula el mercado eléctrico serán sometidos a discusión, después de las fiestas patrias, en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos.Un APP permitiria a dueños de estaciones de combustible comprar directamente a los fabricantes y olvidarse de intermediarios lo que podría disminuir el costo del combustible.Los cubanos que se quedaron varados en el país en su camino hacia EE.UU. tras el cambio de la política migratoria, fueron repatriados.Los transportistas de turismo anunciaron que evalúan demandar el Decreto Ejecutivo #331 sobre la reglamentación de Uber.Más de 159 mil balboas, en multas, ha impuesto la ACODECO, por incumplimiento de la Ley 24 del 2002 (historial del crédito). Los bancos y financieras son los agentes económicos con más sanciones.Dieciocho meses después de los "Panama Papers", salen a luz “”Los Papeles del Paraíso” reavivando el escándalo internacional.El economista Fernando Aramburu hizo un llamado a que si el país quiere ser líder en Turismo no puede seguir poniéndole contrapisas a la plataforma tecnológica de transporte Uber ni a ninguna otra empresa que lo promueva, ya que esto, lo que ocasiona, es restar puntos al país y no ayudar a que avance la nación .

