Duty Free de 31 de octubre de 2017 Escrito por Redacción. 31 Octubre 2017 Publicado en Duty Free

Paro nacional por la plata

Funcionarios de la Dirección General de Ingresos anunciaron que a partir de hoy inician un para nacional de labores.

El reclamo de los funcionarios se debe al pago de incentivos adeudados desde el 2016. Un año ha pasado y no se les ha pagado el bono a los colaboradores. ¿Qué ha pasado con la entidad? Dinero debe haber; ellos mismos divulgan el incremento en la recaudación

Zona Libre busca negocios en Cuba

Cuatro empresas de la Zona Libre de Colón se encuentran en Cuba para participar de una Feria en la Habana y promocionar productos.



Otros hacen el trabajo

En la comunidad de Nuevo Progreso, en ciudad capital, hay problemas con la recolección de basura. El Municipio de Panamá no se hace responsable, al punto que Revisalud es quien hace el trabajo.



Los empresarios protestarán hoy

Los gremios empresariales aprovecharán la protesta de hoy para demostrarle a la ciudadanía que no solo son comunicados de prensa, como lo hizo la Apede de Chiriquí, que el domingo pasado salió a expresar su malestar por la corrupción y la violencia.



Cuidado, que no se vaya de bruces

Aunque el ministro de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Carles, dice que en el país no hay brucelosis, esto mantiene preocupados a los ganaderos de Chiriquí. Hoy discutirán ese tema en Asamblea.



Tarifa eléctrica aumentaría 18%

El director comercial de ENSA, Esteban Barrientos, aseguró que de aprobarse el proyecto ley 573, la tarifa eléctrica aumentaría 18%.



Cansados de la cebolla importada

Cebolleros se reunieron con la Comisión de Asuntos Agropecuarios y denunciaron la importación de cebolla en tiempos de cosecha local.



Panamá sigue creciendo en registro de naves

Panamá abanderó al barco más grande de contenedores construido en Japón, el Mol Truth. Desde ayer, este buque con capacidad para 20,000 contenedores, pertenece al registro de naves de Panamá.



Se avecina un nuevo negocio

La eliminación de bolsas plásticas aún no queda clara: ¿Las bolsas reutilizables las lleva el consumidor? ¿O harán de esto un negocio?



Vienen los primero cambios en la ACP

La Autoridad del Canal (ACP) anunció que deberá mudar al menos tres edificios localizados en la ribera pacífica del Canal debido a la construcción del cuarto puente sobre la vía.

Según lo anunciado los edificios serán reubicados en la localidad de Miraflores, donde funcionan algunas de sus oficinas y donde se ubica una de las cinco esclusas.

Imprimir Correo electrónico