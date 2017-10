Duty Free de 30 de octubre de 2017 Escrito por Redacción. 30 Octubre 2017 Publicado en Duty Free

Publicarán todo sobre Kennedy

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió publicar "todos" los documentos que aún mantiene inéditos su Gobierno sobre el asesinato de John F. Kennedy en 1963, para garantizar "la transparencia" y "acabar" con cualquier teoría de la conspiración sobre el suceso.

Así lo comunicó el mandatario en su cuenta de Twitter tras una consulta de gabinete.

Carles metido en política

Al ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, se le ve muy metido en actividades políticas, acompañando al alcalde José Isabel Blandón.



Al alza relación comercial con Cuba

Al primer semestre de 2017 las reexportaciones de Cuba vía Zona Libre de Colón sumaron los $135.7 millones y $684 mil, las importaciones.



No dan el hacha ni la prestán

Un grupo de personas que se dedican a sembrar tierras de las antiguas bananeras en Barú, provincia de Chiriquí, trataron de hablar el fin de semana durante el foro público organizado por Banapiña de Panamá S.A. para explicar el desarrollo y el avance del proyecto, sin embargo, no los dejaron. Al parecer la empresa no da el hacha ni la presta. Para un proyecto que generará tantos empleos en esta región se necesita consenso y que se escuchen las opiniones.



Habrá que aumentar multas

Los “operativos” que realizan las autoridades contra los hospedajes clandestinos, al parecer no han sido suficientes para combatir esta práctica. Las personas insisten en en alquilar residencias y apartamentos. ¡Autoridades deben reforzar las sanciones!



Billetón invertido en Panamá Oeste

Juan Carlos Varela aseguró que el Estado está invirtiendo más de $6,000 millones en proyectos para Panamá Oeste. Esperamos que zonas como Darién y las comarcas también tengan esa dicha.



Expo Hábitat vendió $168.8 millones

Según cifras de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), la trigésima versión de Expo Hábitat 2017 superó los $168.8 millones en los 5 días de transacciones hipotecarias.



¿Y la seguridad en el metro?

Es baja o casi nula la presencia de unidades policiales en los vagones del Metro de Panamá. ¿Por qué se ha bajado la guardia en esto?



Panama Papers, versión Bolivia

Según los Papeles de Panamá, el bufete panameño creó 127 empresas pantalla relacionadas con bolivianos. De este total, el Consulado de Bolivia visó 57 sociedades en Panamá, según los medios bolivianos.



¿Será que la red de internet sí funciona?

La Red Nacional de Internet 2.0 denominada “Internet para Todos” llegó a la región de La Chorrera y tendrá 320 puntos de conexión. Ojalá allá funcione y no tenga interrupciones como tantas en puntos de la capital.



¿Y los resultados de las ferias?

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral no tiene frenos en las ferias de empleos, excelente iniciativa.. Pero el panameño de a pie se pregunta si son solo una pantalla, ya que no se ven los resultados.



Se acabaron las excusas, dice CCIAP

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá envió un mensaje de "No a la Impunidad" y aseguraran que "no la van a tolerar", tanto al Órgano Judicial, como al Ministerio Público, señalando que ambas instituciones deben buscar los mecanismos para que dentro del marco legal y en respeto al debido proceso, se haga justicia.



Primer buque de 20 mil TEUS

Ayer se registró la primera nave japonesa de 20 mil TEUS, que lleva el nombre MOL TRUTH. ¡El buque puede con 20,000 contenedores!

