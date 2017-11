Importación de miles de quintales de cebolla preocupa a los productores Escrito por Yessika Calles. 08 Noviembre 2017 Publicado en Economía

Productores de cebolla reconocen que la cosecha nacional no es suficiente para abastecer el mercado local, por lo que “dependemos de la importación”. Sin embargo afirman que no es necesario traer cantidades excesivas del rubro como se está haciendo actualmente, ya que las mismas invaden el mercado y tendrán grandes pérdidas de sus cosechas.Augusto Jiménez, de la Asociación de Productores de Tierras Altas, explicó que en Panamá ya no se produce lo que el país consume, “el productor se ha retraído porque históricamente estos son los tres meses donde entra más producción importada”.Jiménez manifestó que “el problema no es que la cebolla entre al país, sino la cantidad que viene porque el hecho que tengamos 12 mil quintales a la venta y entra 70 mil, entonces para la nuestra el destino que tendrá es perderse por darle prioridad de venta a las otras cebollas”.Virgilio Saldaña, productor de la provincia de Chiriquí, dijo que “ya no se cultiva la cantidad que se necesita, los agricultores prefieren no cultivar por el temor a las pérdidas que tienen por las importaciones”. Según la Autoridad Panameña de Seguridad Alimentos (Aupsa) en 2017 se han importado 11,290,520.44 kg de cebolla.Yessika CallesTwitter: @CallesYessikaInstagram: @yessika_calles

