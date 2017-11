El CAF aprueba credito de $250 millones a Panama Escrito por Redacción. 07 Noviembre 2017 Publicado en Economía

El Directorio de CAF –banco de desarrollo de América Latina- aprobó un crédito por hasta USD 250 millones a la República de Panamá destinado al “Programa de Apoyo a la Modernización y Transparencia de la Gestión Financiera del Estado”, con el que se pretende promover el incremento en la productividad de la acción gubernamental, a partir del mejoramiento de la eficiencia, eficacia y transparencia de las entidades estatales; tanto en el proceso de formulación de políticas públicas, como en la provisión de los servicios que brindan las instituciones del Estado.

“El fortalecimiento institucional es fundamental para impulsar el desarrollo sostenible. Para CAF es muy satisfactorio poder apoyar el proceso de modernización del Estado con mayor transparencia e integridad de la gestión a través del uso de tecnologías y herramientas de acceso a la información, y el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión de proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP)”, afirmó el presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza.

El Ministerio de Economía y Finanzas será el organismo ejecutor del crédito que tiene entre sus prioridades modernizar sus procesos para utilizar más eficiente y eficazmente los recursos con los que cuenta el Estado para la formulación de iniciativas en materia de política económica, la programación de las inversiones públicas y la estrategia social.

En los últimos cinco años (2012-2016), CAF aprobó operaciones para Panamá por US$ 2.074 millones, lo cual representa un promedio de aprobaciones de US$ 415 millones anuales. Asimismo, en igual período, los desembolsos totales ascendieron a US$ 1.380 millones (4% del total desembolsado a los países accionistas), lo que representó un promedio anual de US$ 276 millones.

