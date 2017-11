La ACODECO multa por faltas al historial de Crédito Escrito por Redacción. 02 Noviembre 2017 Publicado en Economía

Más de 159 mil balboas en multas ha impuesto la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), por incumplimiento de la Ley 24 del 2002 (historial del crédito).

De enero a octubre del presente año, se han aplicado 102 multas a diferentes agentes económicos. Entre los principales motivos se encuentran 24 por no rectificar el historial, o sea los consumidores no estaban conformes con el dato que reflejaba el comportamiento de sus pagos; igualmente, 24 al no eliminar por prescripción (el dato reportado debe ser eliminado, tomando en cuenta que no se ha realizado pago alguno a la obligación desde hace 7 años del último pago realizado).

También se destacan 19 multas por no eliminar observación de cuenta contra reserva: el consumidor mantiene una obligación en cartera castigada y está realizando los pagos correspondientes.



Otros de los motivos de las multas impuestas por la ACODECO, ante incumplimiento del historial del crédito (Ley 24 de 2002), son 8 casos que no tiene relación comercial con el agente económico que lo reportó en la Apc; 8 multas por no rectificar saldo actual (los consumidores no estaban conformes con los datos reportados, que reflejaban sus saldos adeudados) y 7 casos porque se canceló la obligación y el agente económico se la mantenía como referencia activa.



Los bancos y financieras son los agentes económicos con más multas por incumplimiento del historial de crédito.

Los nombres de todos los agentes económicos sancionados por la ACODECO debido al incumplimiento de la Ley 24 de 22 mayo de 2002, modificada por la Ley 14 de 18 de mayo de 2006, "Que regula el servicio de información sobre Historial de Crédito de los consumidores o clientes", pueden visualizarse en el ‘Tablero de Multas’ de la página web www.acodeco.gob.pa.

Imprimir Correo electrónico