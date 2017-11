ATP, aliado estratégico en III Conferencia sobre Turismo Accesible Escrito por Redacción. 31 Octubre 2017 Publicado en Economía

“Panamá podrá ser destino líder accesible para todos en 2026, pero con el compromiso de que todos los actores, sociedad civil, empresa privada e instituciones, nos retroalimenten”, aseguró Gina Valderrama, directora de Inversiones Turísticas de la Autoridad de Turismo de Panamá, en el marco de la III Conferencia sobre Turismo Accesible, América Latina y el Caribe: “Panamá, una ruta para todos”.La conferencia, que inicio este lunes 30 de octubre y culmina el miércoles 1 de noviembre, tiene como aliado estratégico a la Autoridad de Turismo de Panamá y cuenta con la participación de 200 representantes de la industria turística.En representación de la ATP, Valderrama lanzó un vídeo promocional sobre turismo accesible y expuso los avances que la entidad ha logrado en esta temática de la mano la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) y la Alcaldía de Panamá, a través de reuniones de enero a octubre de 2017 en la Comisión de Accesibilidad al medio físico, a la comunicación y a la información.De acuerdo con la funcionaria, la accesibilidad es comodidad y que el objetivo de la ATP es promover los espacios turísticos que están habilitados para hacer la experiencia del turista agradable, independientemente de su condición.“La ley nos exige que en el 2020 todos deben tener adecuaciones y accesibilidad, pero nosotros tenemos como meta ser destino ideal de turismo verde en 2026 y vamos a aprovechar todo el accionar que tenemos junto con otras instituciones para que la cualidad sea turismo verde accesible”, remarcó Valderrama.Aseguró que en todas las obras que ejecuta la ATP, como los centros de convenciones y las mejoras a sitios turísticos, se han diseñado áreas especiales para ser más cómodo el acceso de las personas con movilidad reducida, grupos de tercera edad y no videntes.Destacó que la ATP, en coordinación con la Senadis, realizó inspecciones de rampas y baños en el Centro de Convenciones ATLAPA; igualmente, participó en recorrido organizado por FRATER en el Casco Antiguo y en la inspección a hoteles de la localidad.Durante la inauguración del evento, Nélida Ortiz, directora de la Senadis, destacó que incluir a la población adulta mayor y población con discapacidad representa un nicho interesante, considerando que este grupo poblacional no viaja solo, sino acompañado de por lo menos dos personas más; de allí que la inversión que realice el sector turístico es fundamental”.Ortiz indicó que en Panamá la población con discapacidad es de alrededor de 370 mil personas, según la primera encuesta nacional de discapacidad; y que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo la población adulta mayor en 2017 es de 469,936.“Con ajustes razonables, capacitaciones enfocadas en una atención inclusiva, la promoción de la tecnología como parte de los sistemas comunicativos y el desarrollo de transportes accesibles para todos, lograremos el desarrollo de una oferta turística robusta”, valoró.Por segunda ocasión, la conferencia cuenta con la participación del director regional adjunto para América de la Organización Mundial del Turismo, Alejandro Varela, quien expuso sobre la problemática, los lineamientos y las bases de lo que será en el futuro la nueva norma ISO sobre turismo accesible.Remarcó que el comité técnico de ISO (la organización internacional para la estandarización) está estudiando la manera de obtener una norma que sea universal para el turismo accesible.Varela estimó que el turismo accesible ha avanzado en América Latina, “no como me gustaría, pero se está avanzando muy bien”, resaltando que todos los países de la región están dando sus pasos para conseguir que el turismo accesible llegue a ser una realidad.“Hay que tratar de encontrar esa norma que nos permita homogeneizar de alguna forma una serie de prestaciones para que el turismo sea realmente accesible y que las personas que no necesariamente tengan algún tipo de dificultad, como señores de edad avanzada o embarazadas, puedan transportarse, manejarse y disfrutar turísticamente un destino como cualquier otra persona”, concluyó.La III Conferencia sobre Turismo Accesible centra su principal eje temático hacia la cadena de accesibilidad en la oferta turística, desde la selección del destino, el entorno, el medio de transporte, alojamiento, actividades de recreación y ocio, recorrido turístico, hasta la experiencia final a satisfacción del cliente.

