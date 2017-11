Dixon pelea para que le paguen su salario en El Salvador Escrito por Francisco Márquez . 13 Noviembre 2017 Publicado en Deportes

El futuro del defensa panameño Richard Dixon podría tomar mañana un nuevo rumbo, cuando acuda a una audiencia conciliatoria en la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), para que su club, el Águila, le cancele en un solo pago los cuatro meses de salario que le adeuda.

‘La Máquina’, que sigue jugando y es titular, explicó a este medio que desde hace un mes demandó al conjunto emplumado y que se ha estado sosteniendo con el apoyo de algunos compañeros.

“Estoy sacando esto adelante, quiero terminar el torneo bien. Espero hacer las pases y que me paguen mi plata al 100% porque no quiero que me digan que será poco a poco”, señaló.

