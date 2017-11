Hamilton ignora los "Papeles del paraíso" Escrito por AFP. 09 Noviembre 2017 Publicado en Deportes

AFP | El piloto británico Lewis Hamilton, flamante tetracampeón del mundo de F1, aseguró estar concentrado únicamente en el Gran Premio de Brasil pese a su aparición en los llamados "papeles del paraíso" por el presunto uso de una sociedad fantasma para pagar menos impuestos. "Me aseguré de que publicáramos un comunicado, y no tengo mucho más que añadir a eso", afirmó este miércoles durante una conferencia de prensa organizada por uno de sus patrocinadores en Sao Paulo, donde el domingo se correrá la penúltima carrera de la temporada."Lo más importante es que estoy regresando de pasar un gran momento con mi familia y amigos, y que tengo esta enorme ola de energía positiva que nadie puede quebrar. Así que estoy únicamente concentrado en tratar de ganar la carrera", agregó."Esto no me distrae de mis valores fundamentales y de lo que estoy haciendo aquí, que es tratar de ganar este Gran Premio de Brasil por segunda vez", añadió.Según esta investigación periodística internacional, Hamilton habría empleado una empresa pantalla en la isla de Man para evitar el IVA cuando compró un jet privado de más de 20 millones de dólares. Es decir, que se habría ahorrado algo más de $4 millones.

