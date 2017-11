Panamá pagó arriba de 150 mil dólares en multas en las pasadas eliminatorias Escrito por EFE. 08 Noviembre 2017 Publicado en Deportes

EFE | El secretario general de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Eduardo Vaccaro, manifestó hoy a Acan-Efe que la federación desembolsó arriba de 150 mil dólares en concepto de multas impuestas por la FIFA en las eliminatorias.

"La última multa fue 9.980 dólares, más 1.979 de gastos legales, es decir, que todo le salió cercano a los 12.000 dólares y definitivamente que eso no es una buena noticia para nosotros", dijo el dirigente.

"En lo que va de la eliminatoria hemos pagado arriba de 150 mil dólares, si mal no recuerdo, en multas por acciones que se pueden controlar", apuntó el federado.

Agregó que la federación trabajó a la largo de la eliminatoria en educar al fanático para que tenga un comportamiento más adecuado a lo que pide FIFA, "hay veces que escuchan y hay veces que no", precisó.

La FIFA indicó el pasado martes en su página web que la multa a Panamá se dio por la mala conducta de los asistentes al estadio, invasión del terreno de juego del cuerpo técnico y espectadores, así como por el uso de bengalas.

Panamá en la pasada eliminatoria fue sancionado 11 veces por FIFA, por diversos motivos. "Con esas sanciones se le quita dinero al fútbol, no le quitan dinero a más nadie que al fútbol nacional", comentó.

Vaccaro, quien en representación de la Fepafut recibió hoy un bono de 500 mil dólares de un patrocinador por la clasificación al mundial, señaló que parte de este dinero se tendrá que destinar al pago de la sanción económica.

"Definitivamente. Tenemos que pagarla (...) tengo 30 días para pagarla y tengo que sacar la plata de algún lado. En eso FIFA es muy enérgico y hay que cumplir las reglas", manifestó el secretario general de Fepafut.

Sobre las conductas que fueron sancionadas por FIFA, Vaccaro señaló que "esperemos que los fanáticos aprendan, nosotros como federación aprendamos y que todo el entorno del fútbol aprenda".

El directivo adelantó que se está trabajando en los partidos amistosos de la fecha FIFA de marzo del año próximo. "Por el momento se están negociando posibilidades, pero no tenemos nada en concreto todavía. No me atrevería en adelantar nada porque hay de seis a siete ofertas, principalmente de Europa y Asia", manifestó.

Panamá clasificó a su primer mundial de mayores el pasado 10 de octubre al derrotar 2-1 a Costa Rica y para mañana se medirá a Irán en Graz, Austria, en su primer fogueo internacional de cara a Rusia 2018.

Para el martes 14 de noviembre la roja centroamericana se medirá a Gales en Cardiff, capital cambrense.

