Los rumores de su traslado a Red Bull no le interesan a Carlos Sainz Escrito por EFE. 08 Noviembre 2017 Publicado en Deportes

EFE I El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz, quien recientemente se unió al equipo Renault, afirmó hoy, 8 de noviembre de 2017, que no le interesan los rumores sobre una eventual ida al equipo Red Bull en 2019 y se mostró "optimista" de cara a la nueva temporada en Fórmula Uno con la escudería francesa.

"Me siento muy bien en Renault. Me han hecho sentirme en casa desde el día cero, me han ayudado a adaptarme al equipo y al coche muy rápido.

Todo ello sumado a las ganas que tenía de llegar al equipo y las ganas de ir hacia adelante", aseguró el madrileño en una entrevista a Efe en Sao Paulo, donde este fin de semana se diputada el Gran Premio de Brasil de Fórmula Uno.

Sainz aseguró que está centrado en Renault, "campeón del mundo" y "uno de los equipos con más proyección" de la Fórmula Uno. "Todo lo que sea 2019 y rumores de Red Bull ahora mismo no me interesan", añadió.

Carlos Sainz, hijo del doble campeón del mundo de rallys español del mismo nombre, se unió este año al equipo Renault para disputar la temporada 2018 a préstamo por la estructura de Red Bull, que el próximo año tendrá una cláusula sobre el madrileño que le permitirá reclamar sus servicios para 2019 si así lo desea El español se mostró confiado sobre la actuación de Renault este fin de semana en el Autódromo de Interlagos, un circuito "difícil", pero "especial" porque se puede sentir la "presencia" de Ayrton Senna.

"Tengo muchas ganas después de las dos primeras carreras de adaptación al equipo. Seguimos adaptándonos, seguimos aprendiendo muchas cosas del coche y llegamos a un circuito que nos debería de ir bien", sostuvo.

De cara al fin de semana, Sanz admitió que la lluvia siempre es bienvenida, pero reconoció que no va a ser tan necesaria como el año pasado en Sao Paulo para hacer una "buena carrera".

"El equipo está para estar en el 'top ten' sin necesidad de lluvia, pero la lluvia me gusta, me divierto mucho cuando se corre con lluvia, pero aunque no llueva vamos a ir a por todas", admitió.

El piloto hizo un "balance muy positivo" de las dos últimas carreras al frente de Renault y restó importancia a los "problemillas" con el coche durante el Gran Premio de México, en el que el piloto Lewis Hamilton se proclamó por cuarta vez campeón del mundo de Fórmula Uno.

"Son problemillas, no los llamaría problemas. Simplemente son problemas de adaptación, de experiencia de cómo reacciona el coche a diferente diferentes situaciones en carrera", dijo.

En una rueda de prensa posterior, Sainz, quien antes de unirse a Renault disputaba el campeonato de F1 con la escudería Toro Rosso, elogió la trayectoria de su compatriota Fernando Alonso y aseguró que competir con él en pista es "un honor y un sueño cumplido".

