Cambia la NFL por la MMA y en 32 seg noquea a su contrincante 07 Noviembre 2017

ML | Greg Hardy, ex jugador de los Dallas Cowboys, decidió pasarse a la artes marciales mixtas donde quiere llegar a pelear en la UFC. El fin de semana el ex ala defensiva de los Carolina Panthers y los Dallas Cowboys comenzó su nueva andadura en las artes marciales mixtas con un combate en “Rise of a Warrior 21”. Hardy ganó en su debut en un combate amateur en tan solo 32 segundos después de conectar un potente derechazo y tumbar a su rival, Joe Hawkins.

