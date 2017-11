‘Sin recursos ni capacitación, el deporte local no despegará tras la clasificación al Mundial’ Escrito por Redacción Web. 07 Noviembre 2017 Publicado en Deportes

El deporte en Panamá ha estado en franco crecimiento. Una muestra han sido los últimos campeones internacionales en Karate, en béisbol juvenil y la clasificación de la selección mayor de fútbol al Mundial de Rusia 2018, pero no se ha desarrollado para mantener una producción de atletas sobresalientes, ni parece que sea una “cuestión de Estado”.



Varios periodistas deportivos consultados coincidieron que el Gobierno Nacional, a través del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), debe involucrarse más en el deporte y no usarlo como plataforma política, además de promover no solo el fútbol [que es lo que está de moda ahora], sino crear y fortalecer una política de construcción y mantenimiento de infraestructuras (como estadios y centros de alto rendimiento).



También piden elevar la calidad de atletas y entrenadores y planificar con las federaciones y los dirigentes capaces, una estrategia que logre concretar los buenos resultados en torneos y que las victorias no se den de manera esporádica o por casualidad.



Además de hacer una mancuerna con la empresa privada para que invierta tanto en clubes como en infraestructuras. Además, los atletas deben dar su cuota de sacrificio.

