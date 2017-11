‘El yoga me recuperó las rodillas’ Escrito por Redacción Web. 07 Noviembre 2017 Publicado en Deportes

ML | Los esguinces en las rodillas, los dolores de los tobillos y el desgaste en las rótulas, eran afecciones que sufría Leonor Villasana, antes de practicar el yoga, ahora maestra en la disciplina.“Yo corría en cualquier carrera que se organizaba y eso tuvo repercusiones en mi cuerpo. Sufría de las rodillas, al punto que el doctor me dijo que tenía que intervenir quirúrgicamente para aliviar mis dolores que me impedían hasta poder subir las escaleras. Hasta ese punto llegué”, dijo Villasana.“Me recomendaron el yoga y hace 11 años que entreno, me siento excelente y mejoró mi salud radicalmente”, dijo.

