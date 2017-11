Panamá confirma selecciones de fútbol y fútbol sala para Centroamericanos Escrito por EFE. 02 Noviembre 2017 Publicado en Deportes

EFE l Panamá enviará a las selecciones masculina y femeninas de fútbol y fútbol sala masculino a los XI Juegos Centroamericanos de Managua, Nicaraga, informó hoy la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

El ente regente del fútbol panameño confirmó al frente de la selección Sub 21 a Jorge Luis Dely Valdés, mientras que el combinado mayor femenino será dirigida por el argentino Víctor Suárez.

El elenco Sub 21 inició sus entrenamientos el pasado lunes con un total de 30 jugadores, el fútbol sala, dirigido por Agustín Campuzano, trabaja desde hace dos semanas y en la femenina Súarez entrenará a 24 jugadoras provenientes de la Liga Femenina de Fútbol y selecciones Sub 17 y Sub 20.

La Fepafut aprovechó el comunicado para aclarar que en ningún momento ha inscrito una selección femenina de fútbol sala para estos juegos. Los XI Juegos Centroamericanos se llevarán a cabo del 3 al 17 de diciembre próximo.

