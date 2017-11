Tom Brady pretende jugar hasta los 45 años de edad en la NFL Escrito por Redacción Web. 03 Noviembre 2017 Publicado en Deportes

Tom Brady, el quarterback de los New England Patriots, declaró ayer a Ian O'Connor de la ESPN que tiene planeado jugar hasta los 45 años.Bueno, no exactamente: que tiene planeado, De momento, jugar hasta los 45 años y que, después de esa cifra, después de 2023, decidirá si sigue o no. Durante los últimos años, Brady ha lucido mejor que nunca.A sus 39 años no sólo ha sido uno de los protagonistas fundamentales de la mayor remontada de la historia de la Super Bowl. Sin embargo, Brady ya no será el único mariscal de campo en el roster de los Patriots, después de la contratación de Bryan Hoyer. Tal vez cuidando una posible lesión de Tom.La salida de Jimmy Garoppolo a los San Francisco 49ers dejó una vacante en la posición de QB suplente de los actuales campeones de la NFL y parece que Bill Belichick decidió darle una oportunidad a Hoyer.

