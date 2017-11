Atheyna Bylon se siente honrada de ser la abanderada para los Bolivarianos Escrito por EFE. 31 Octubre 2017 Publicado en Deportes

La boxeadora panameña Atheyna Bylon manifestó hoy a Acan-Efe que es un "gran honor" portar la bandera de su país en el desfile inaugural de los Juegos Bolivarianos, Santa Marta, Colombia, a celebrarse en diciembre próximo.

"Estoy súper contenta de ser escogida como la abanderada de Panamá. Es un gran honor llevar la bandera de mi país" señaló la peleadora panameña.

Bylon manifestó que esta vez disfrutará del momento, pues anteriormente había sido designada para portar el Pabellón Nacional, pero desistió debido a que tenía en agenda otros compromisos.

"Anteriormente me habían designado como abanderada, fue para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014, en Veracruz, México, y no pude asistir por ir al mundial (...) tenía esa ilusión viva de que pudiera portar mi bandera en unos juegos y ese momento llegó y lo voy a disfrutar", comentó.



Sobre su preparación para los juegos, Bylon, sargento segundo de la Policía Nacional de Panamá, manifestó que desde enero se mantiene en el gimnasio entrenando.

"Sé que será una competencia fuerte y con rivales de gran nivel, son unos Juegos Bolivarianos.



Sabiendo esto me he preparado fuerte para poder disputar y ganar la medalla de oro", dijo.



Agregó que físicamente está en óptimas condiciones y que en la actualidad se mantiene concentrada y entrenando con el equipo de boxeo que irá a los Bolivarianos en las instalaciones del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).



La peleadora panameña, de 28 años, competirá en la división de los 75 kilogramos.

