Cención es octavo en el ránking mundial

El karateca panameño Héctor Cención Salazar no pudo estar en el podio en la competencia de Kata Individual U21, en el X Campeonato del Mundo de las categorías cadete, júnior y sub 21, que se celebró del 25 al 29 de octubre en de Santa Cruz de Tenerife, España.

“Me di a conocer como usted no tiene idea, me siento feliz, pues fui uno de los mejores de América, a pesar que el continente no pudo conseguir ninguna medalla, pues era una competencia muy difícil, pero lo importante es que estoy en el top 10 mundial. Cención se ubica de 8vo en Kata U-21 de la Federación Mundial de Karate.

