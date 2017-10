Técnico Hernán Darío Gómez convoca a Stephens, Chen y Heráldez Escrito por Redacción. 30 Octubre 2017 Publicado en Deportes

El técnico Hernán Darío Gómez convocó la tarde de hoy lunes a los jugadores Alfredo Stephens (Chorrillo FC), Roberto Chen y Leslie Heráldez (ambos del Árabe Unido) quienes reemplazarán a Gabriel Gómez, Yoel Bárcenas y Luis Tejada quienes no viajarán con la selección.En el caso de Gómez y Bárcenas, su salida obedece a que sus clubes, Atlético Bucaramanga (Colombia) y Cafetaleros de Tapachula (México), respectivamente, pidieron que los jugadores no viajaran por importantes compromisos durante las próximas semanas.Tejada, por su parte, conversó con el técnico Gómez y le informó de una contractura muscular sufrida al final del juego del pasado sábado en que su club, Universitario de Perú, cayó 2-0 ante Melgar en la Liga de Perú.Listado completoLuego de los cambios anunciados, el listado de los 24 convocados es el siguiente:PorterosJosé Calderón (Marathon, HON)Jaime Penedo (Dínamo Bucarest, ROM)DefensasLuis Ovalle (Deportes Tolima, COL)Felipe Baloy (CSD Municipal, GUA)Jan Carlos Vargas (Tauro FC, PAN)Román Torres (Seattle Sounders, USA)Roberto Chen (Dep. Árabe Unido, PAN)Fidel Escobar (New York Red Bulls, USA)Adolfo Machado (Houston Dynamo, USA)Michael Amir Murillo (New York Red Bulls, USA)Éric Davis (FC DAC 1904 Dunajska Streda, SVK)VolantesRicardo Ávila (KAA Gent, BEL)Marcos Sánchez (Tauro FC, PAN)Manuel Vargas (Chorrillo FC, PAN)Armando Cooper (Toronto FC, CAN)Ricardo Buitrago (Juan Aurich, PER)Josiel Núñez (Dep. Árabe Unido, PAN)José González (Dep. Árabe Unido, PAN)Leslie Heráldez (Dep. Árabe Unido, PAN)DelanterosIsmael Díaz (RCD Fabril, ESP)Blas Pérez (CSD Municipal, GUA)Alfredo Stephens (Chorrillo FC, PAN)Gabriel Torres (Club Lausanne Sport, SUI)Roberto Nurse (Mineros de Zacatecas, MEX)

