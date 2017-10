Borussia Dortmund cae por marcador de 4.2 en Hanóver Escrito por Redacción Web. 28 Octubre 2017 Publicado en Deportes

AFP | El Borussia Dortmund, que empezó la 10ª jornada de la Bundesliga como líder empatado a puntos con el Bayern de Múnich, perdió 4-2 en su visita al Hanóver, este sábado, con lo que los bávaros tienen una gran oportunidad para quedar en cabeza en solitario.

El Bayern juega en el último turno del sábado, en casa contra el RB Leipzig, tercero. Los muniqueses se pondrían primeros en caso de puntuar, mientras que el RB Leipzig, a un punto de los dos primeros, pasaría a comandar la clasificación si vence en el Allianz Arena.

"No ha sido un problema de equilibrio del equipo. El problema fue que no pudimos hacer nuestro fútbol, no tiene nada que ver con que defendamos muy arriba", analizó el técnico del equipo amarillo,

Peter Bosz. "Cuando jugamos agresivos, cuando presionamos al adversario, nos funciona. Cuando jugamos sin agresividad entonces no tenemos ninguna opción", se resignó. No lo tuvo en ningún momento fácil el Borussia Dortmund en casa del Hanóver, que con esta victoria pasó del sexto al cuarto lugar en la clasificación, dentro incluso de los puestos de Liga de Campeones.

El Hanóver se adelantó por dos ocasiones en la primera parte, con goles del brasileño Jonathas (20 de penal) y del togolés Ilhas Bebou (40), pero en ambas ocasiones consiguió reequilibrar el Borussia, primero con un tanto del francés Dan-Axel Zagadou (28), que interceptó en el área un rechace de la defensa local para enviar un disparo directo a la red, y luego con el ucraniano Andrei Yarmolenko, que golpeó de primeras por bajo, también tras un rechace de los defensores del Hanóver.

Fue clave en el 59 la expulsión de Zagadou, que derribó como último defensor a un atacante del Hanóver y vio la roja directa.

De falta directa desde la fronta del área, la señalada como castigo en la expulsión, anotó justo a continuación Felix Klaus (60). La sentencia definitiva, la del 4-2, la firmó Bebou en el 86.

El Hanóver adelantó en la clasificación al Schalke 04, quinto ahora a un punto, tras el empate de los de Gelsenkirchen contra el Wolfsburgo (13º) por 1-1. El Schalke iba ganando hasta el descuento final, cuando recibió el tanto del visitante Divock Origi (90+3).

El Borussia Mönchengladbach (6º) fue uno de los principales beneficiados de la jornada, ya que ganó 3-1 como visitante a un rival directo por los puestos europeos, el Hoffenheim (7º), al que supera ahora en un punto. El 'Gladbach' iguala además a puntos con el Schalke,

El Bayer Leverkusen, octavo, también ganó en esa carrera por Europa, en su caso hundiendo todavía más al colista Colonia, que todavía no ha ganado en esta Bundesliga y suma apenas 2 puntos.

También está en apuros el histórico Hamburgo (16º, antepenúltimo), que perdió 2-1 en el campo del Hertha de Berlín (10º).



