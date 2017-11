Caldo deportivo de 13 de noviembre de 2017 Escrito por Redacción Web. 13 Noviembre 2017 Publicado en Caldo Deportivo

Román tendría su estatua para la inmortalidad

El defensor de Seattle Sounders, el panameño Román Torres no solo quedará en la historia por el gol que puso al país por primera vez en un Mundial, sino también porque se ha convertido en un personaje a inmortalizar en Panamá. Dayana Cáceres, edil del corregimiento Cerro Silvestre, en Arraiján, propuso levantar una estatua a Torres, en el Complejo El Mystic, en Arraiján, uno de los primeros sitios donde jugó. Veremos si la iniciativa avanza. Ojalá.

Instalación requiere mantenimiento

El gimnasio Manuel A. Rivas usado por la gimnasia local para hacer sus eventos, le hace falta una mejor iluminación y una mano de pintura.

¿Es un gimnasio o castillo del terror?

El gimnasio de la escuela Pedro Pablo Sánchez, en La Chorrera, necesita ayuda urgente: no vale ya un litro de pintura, renovación total porfa.

Prefieren el deporte que aceras

Algunos chorreranos están disgustados con el plan de construcción de aceras que realiza la Alcaldía de la Chorrera hace ya unas semanas, pues prefieren que esos fondos sean utilizados para mejorar o construir más infraestructuras deportivas que en el distrito tanto se necesitan. Muchos jóvenes desperdician su talento en fiestas y “tonterías”, por no tener un lugar para practicar. Amén con el recién inaugurado centro deportivo del área de la 28 de noviembre, pero a aparte de este ¿cuál otro?

Panamá jugó con Irak, ¿cuándo fue?

Un restaurante de la localidad promovió el pasado jueves sus exquisitos majares para ser disfrutados por todos los comensales durante el partido amistoso de la selección de fútbol, pero cometió un “errorcito”: Panamá jugó con Irán no con Irak.

Esgrima sin sitio para entrenar

La esgrimistas nacionales espera que algún día [mejor lo antes posible] Pandeportes termine la restauración de un centro de entrenamiento para ellos, que están sin un sala para hace meses

Fepaka a cancelar sus compromisos

La Federación Panameña de karate deberá ponerse en las pilas y pagar sus deudas fuera del país, para que los atletas no pasen verguenza y no puedan competir, porque los dirigentes no han cancelado.

Voleibol aspira a tener más fondos

El voleibol espera que se contemple más presupuesto para el 2018, por parte de Pandeportes, dijo el federado del deporte, Javier Ortega.

Una sede de sóftbol sería en Panamá

A partir de enero de 2018, Panamá podría ser sede oficial de las oficinas de las Américas de Sóftbol, y de establecerse, se construirían dos campos de juego patrocinados por este ente deportivo internacional.

Campo de entreno o huecos lunares

Los atletas de lanzamiento de bala y martillo siguen entrenando en un campo lleno de huecos, atrás del Cascarita Tapia. Esto no es justo.

Autoridades, apoyen el patinaje artístico local

El patinaje artístico criollo ha despuntado en el plano internacional y esto se corroboró con 68 preseas cosechadas por niñas y jóvenes patinadoras en el Open de Cuenca 2017 en Ecuador, lo que indica que la disciplina recibió el apoyo de padres y de la empresa privada. Con este logro, Pandeportes y el Comité Olímpico de Panamá, deberían destinar más recursos a este deporte de las ruedas, y no verlo como algo privado o que lo practican un “grupito”.

Se debe atacar, no pasar la bola atrás

Algunos dirán que fue positivo perder 2-1 ante Irán el jueves pasado en Austria, porque se vio como funciona la Sele inicialmente, pero por ocasiones se notó un conjunto temeroso y echado hacia atrás. Si juegan así en el Mundial, estamos mal.

¿Es Cooper el consentido de Bolillo pese a su mal juego?

¡Bolillo!, presta atención: en el juego de Panamá ante Irán del jueves, se vio un Armando Cooper descontrolado y quejoso por toda jugada que se le pitaba en contra. Además de estar rodando en el suelo por “toquecitos”. Ya debe madurar.

