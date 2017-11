Caldo Deportivo de 9 de noviembre de 2017 Escrito por Redacción Web. 09 Noviembre 2017 Publicado en Caldo Deportivo

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) mandó vía redes sociales sendas “buenas vibras” y todo el optimismo posible a Perú y a Honduras, selecciones que buscarán entrar al Mundial de Rusia, tras medirse en los próximo días a Nueva Zelanda y Australia, respectivamente, en los juegos de repechaje. ¡Panamá está con ustedes!, posteó la FEPAFUT en dichos mensajes. ¡Solidaridad latinoamericana, Carate!Una empresa de telefonía entregó ayer un “bono” de $500 mil a la FEPAFUT, por la clasificación al Mundial. Ojalá se apoye asía a otros.El periodista deportivo Julio Shebelut cumplió su palabra y le puso Rusia como segundo nombre a su hija recién nacida. “Te amo Natalia Rusia Guadalupe. Y Vamos pa' el Mundial”, escribió Shebelut.El Campeonato de Futsal Copa ADESPE 2017, Liga Solo Periodistas, llega a su fin este sábado 11, a partir de la 1:00 p.m., en el complejo de empleados de la Contraloría, en vía Transístmica, cuando se midan RPC Radio ante SERTV. Luego,a las 7:30 p.m. habrá un convivio. Bien.Ladrones hicieron fiesta ayer, al romper vidrios de autos de cinco jugadores del Chorrillo FC y hurtarles pertenecías, fuera del Maracaná al salir de su entreno. No hubo rastro de la Policía ni del SPI.Rolando Blackburn fue uno de los afectados de robo en el Maracaná. La Policía debe pasarse por allí siempre, no solo cuando hay juegos.El torneo de Fútbol Femenino, del 18 al 25 de noviembre, organizado por la FEPAFUT convocará a 12 equipos, para que ¡las chicas jueguen!En la sesión de hoy, a las 10;00 a.m., el Concejo de San Miguelito entregará certificados de reconocimientos a los jóvenes del IPT San Miguelito, ganadores del campeonato de fút Sub-15 "Copa Presidente 2017".El preseleccionado femenino cumplió ayer su segundo entrenamiento con miras a Centroamericanos en Nicaragua del 3 al 17 de diciembreLa Policía Nacional debería dedicarse a la promoción de atletas, al estilo de Golden Boy: solo los afiches de felicitaciones a la Sargento 2do. Atheyna Bylon por ser la abanderada del desfile inaugural de los XVIII Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017, en Colombia, el 11 de noviembre. Tal vez, De la Hoya debe tomar un curso allí para mejorar más su negocio.

