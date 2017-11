Caldo Deportivo de 8 de noviembre de 2017 Escrito por Redacción Web. 08 Noviembre 2017 Publicado en Caldo Deportivo

La Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (AFUTPA) volvió a denunciar ayer a dos clubes de la Liga Ascenso LPF a través de su cuenta de Twitter. “Los impagos de Atlético Nacional y Leones de América son insostenibles para un futbolista en Panamá, no es justo y trae consecuencias irreparables”, posteó en su Twitter la asociación sobre la situación de ambos equipos.Los ciclistas en Chiriquí esperan contar con más apoyo de Pandeportes para desarrollar este deporte que ha dado tantas glorias al país.Desde Santiago, Veraguas, se preguntan sobre el proyecto del nuevo estadio Toco Castillo. Falta poco para el fin de año y Pandeportes ni Mario Pérez han dicho nada de su diseño. Que va.El delantero panameño Abdiel Arroyo, quien fue operado el pasado 2 de noviembre del menisco externo de la rodilla derecha, viajará mañana hacia Montevideo, Uruguay, para seguir con su proceso de recuperación. El colonense será baja por 2 meses.José Hernández toca la puerta de la Sele con su gran nivel en la primera división de Maldivas. Hernández marcó un triplete el domingo en el triunfo de su equipo, el Thinadhoo ZC 7-0 sobre el Green Streets.Combatientes panameños esperan que el Centro de Deportes de Contacto sea muy pronto una realidad en el área de Juan Díaz.Los nueve atletas de tiro de Panamá que competirán en los Juegos Bolivarianos lamentan no contar con un sitio para entrenamiento.El pelotero panameño Carlos ‘Trompo’ Muñoz, capitán del equipo de Los Santos, anunciará el lunes 13 de noviembre su retiro como jugador de los torneos Nacionales Mayores de Béisbol, tras finalizar la temporada 2018. Esto se hará en el Sport Pizza, a las 10:00 a.m., en Los Santos.El sóftbol podría tener dos campos de juego, si Pandeportes y la federación se reúnen para ese objetivo. Los fondos vienen de afuera.El mediocampista panameño de los Cafetaleros de Tapachula, Édgar Yoel Barcenas, pagó doble por haber sido expulsado el pasado sábado fuera por doble amonestación en la victoria 1-2 sobre Juárez en el Ascenso MX: recibió un partido de suspensión por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

