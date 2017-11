Caldo Deportivo de 7 de noviembre de 2017 Escrito por Redacción Web. 07 Noviembre 2017 Publicado en Caldo Deportivo

El defensor Román Torres, gestor de la clasificación de Panamá al Mundial de Rusia 2018, desde hace mucho tiempo no pasaba las fiestas patrias en su país por sus compromisos en el fútbol, por lo que recordará como nunca las festividades de este año. El ‘Mazinger’ fue abanderado el 3 de noviembre y el 5 acompañó al presidente Juan Carlos Varela en los desfiles de Colón.La Alcaldía de La Chorrera inició un intensivo programa de nuevas aceras en el distrito. Ojalá hiciera lo mismo con coliseos deportivos.Saúl Espinoza, hijo del conocido 'Sargento' Espinoza y nieto de 'Plomo' Espinoza, firmó la semana pasada con el club Plaza Amador “por mucho tiempo”. El portero sueña con asistir a un Mundial.Esperamos que los muchachos no pierdan el ritmo, pues Olimpiadas Especiales Panamá informó que por fiestas patrias, no habrá entrenamientos los días 10,11,12, 25, 26, 27 y 28 de noviembre en ningún subprograma deportivo a nivel nacional. Hay que festejar, papá.La Ciclovía quiere calar aún más en la mente y alma de los ciudadanos, en especial, en los residentes de la ciudad de Panamá. Pero el manejo desordenado de los conductores de vehículos puede dañarlo todoLa Alcaldía de Panamá invierte al año de $450 mil a $500 mil para apoyar todo el deporte que pueda en la capital. ¿Es mucho o poco?A finales de 2018, la Alcaldía de Panamá quiere construir detrás del Rod Carew, un estadio exclusivo para el football americano. ¿Se podrá?La boxeadora olímpica panameña Atheyna Bylon recibirá hoy el Pabellón Nacional, el cual portará en los XVIII Juegos Bolivarianos de Santa Marta, Colombia este mes. La ceremonia será desde las 11:00 de la mañana en Pandeportes.La presencia de Jhony Mosquera es cuestionada por los medios. Si el ‘Bob’ Arango se deshizo de él, porque Mario Pérez lo trajo de vuelta.Enrique Gutiérrez, participante del programa ‘Esto es guerra (EEG)’ aprovechó la celebración del Día de los Muertos y las fiestas patrias para honrar la memoria de su hermano, el exfutbolista Rommel Fernández Gutiérrez (Q.E.P.D.). La imagen de el 'Panzer' en el torso de 'Rommelito' fue plasmada por el conocido tatuador Joel 'El Pollo'.

