Caldo deportivo de 30 de octubre de 2017 Escrito por Redacción. 30 Octubre 2017 Publicado en Caldo Deportivo

Dirigente del sóftbol nacional se queja de no tener campo de juego

El federado de sófbol Danilo Velasco lamentó que en la ciudad de Panamá, este deporte que él representa, no tenga un campo de juego oficial para practicarlo. “Nosotros debemos compartir el estadio Andy Alonso en Parque Lefevre con el fútbol americano y el flag football para luego nosotros entrenar. Para hacer los torneos lo hacemos en el interior del República”, detalló Velasco.

Patinadores sin lugar para entrenar

Los skaters de La Chorrera ya no saben donde practicar sus piruetas. El centro construído está abandonado y es un peligro para su salud.



No arreglan ni prestan los lugares

Por otro lado, si un patinador hace sus maromas en áreas públicas son “perseguidos” por las autoridades municipales de La Chorrera. Vaya.



Hasta un erizo de mar es mascota

Cada país es libre de elegir a una mascota para un evento deportivo: Ajaytuké, la mascota de los Juegos Bolivarianos 2017, en Colombia es un erizo de mar de lo más alegre y llamativo. Panamá será sede de los Juegos Centroamericanos en 2022, aunque todavía falta rato ya se debería pensar en esta mascota y demás tendencias para mercadotecnia y así “vender” este producto deportivo para que no solo sea algo para atletas, sino para toda la población.



No mezclen política con el deporte

EN COS FC transmitieron las peleas del fin de semana de artes marciales mixtas y había un catalán peleando con un chiricano. Ganó el chiricano. Lo malo fue que dijeron varias veces “la República independiente de Cataluña”. La política no debería mezclarse con el deporte.



La cuarta es la vencida, ¿es así, no?

La semana pasada, el alcalde de Arraiján, Pedro Sánchez Moro, volvió a evitar su juicio por supuestamente tener botellas en el municipio. Ahora, la audiencia se programó para el 23 de noviembre



Pide más atención al fútbol femenino nacional

La seleccionada sub-17 femenina de Panamá, Anuvis Ángulo, resaltó que tanto los medios de comunicación como la afición deberían apreciar el Fútbol Femenino de país. Ataja eso Chaluja.



Confían en el relevo generacional

Los federados de las disciplinas deportivas en Panamá apuestan en los atletas de relevo generacional por los logros que han obtenido.



Ojo Marce, que no hay nadie en casa

Tras el despido de Mario De León, subdirector de Asuntos Estudiantiles del Ministerio de Educación, ese departamento está en acefalía e incapaz de resolver alguna situación con el deporte estudiantil. ¿Guat?



Squash a Juegos de Barranquilla tras larga pelea

El equipo nacional de squash recibió el aval oficial del Comité Olímpico de Panamá para ir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018. Ya era hora, pues el equipo se le agotaba el tiempo para las inscripciones.



La abanderada de Centroamericanos

Panamá, con la atleta Nathalee Aranda como abanderada de los Juegos Centroamericanos en Nicaragua y cifra sus esperanzas de ganar en salto largo. Aranda es prima de Irving Saladino.



Policías no van a los Juegos Bolivarianos

Los atletas y policías panameños Alvis Almendra, de lucha, y Luis Hernández, de boxeo, no estarán en la selección nacional de deportistas que participarán en los próximos Juegos Bolivarianos, en Santa Marta, Colombia, debido que ambos están lesionados. Según el jefe del Comité Olímpico de Panamá (COP), Camilo Amado. “Esperamos que podamos contar con estos dos valiosos atletas en las siguientes justas deportivas”, comentó Amado. Los polis son fundamentales para los planes del COP, ¿por qué será?



Esperan que les den apoyo deportivo

Las federaciones deportivas esperan que las autoridades no se les de la espalda, debido que el fútbol local clasificó al Mundial de Rusia.

Imprimir Correo electrónico