Orgullo es para foto Escrito por Lineth Rodríguez. 07 Noviembre 2017 Publicado en Cotilleo sin pesar

Intenté no abrir redes sociales en los días patrios porque me imaginé que los “selfies” y poses de los más amorosos de Panamá las inundaban.

No me equivoqué. Había gente más orgullosa que Victoriano Lorenzo, aunque muchos no sabían ni cómo se coloca la bandera o qué fecha se celebraba el 3, 4 y 5.



Eso no es nuevo y no sorprende, lo que sí me causa un poco de malestar es cuánto, como individuos, hacemos por esa patria; aparte de llevar sus colores. ¿Respetamos, la cuidamos, somos amables?

Lineth Rodríguez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter/Instagram

Lineth3_PK

