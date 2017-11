Números mudos Escrito por Mario Lara . 01 Noviembre 2017 Publicado en Al pie del cañón

Por qué la obsesión de los ministros por interpretar la realidad a través de cifras. Los crímenes disminuyen, veamos estadísticas, dice el Minseg. Continúa la prevalencia de los Ngäbe Buglé al contagio del VIH.

Ah, pero el Minsa recalca que hubo una disminución sustancial de casos respecto al año 2016. Dirán que si no es a través de la matemática no se cuantifica el avance. Pero quien sino la sociedad como testigo de que los números no acompañan la experiencia. Además, si la estrategia no da resultados políticos, por qué no mostrar de otra forma el impacto de las políticas públicas.

