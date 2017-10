No somos lo que creemos Escrito por Roberto Robinson. 30 Octubre 2017 Publicado en Ajuste de Cuenta

No nos engañemos, el hecho de que Panamá este en el Mundial de Rusia no significa que nuestro fútbol es uno de los 32 mejores del mundo. La base de la selección que nos clasificó a la cita juega en el extranjero y ya desde hace años.

Los que militan en la LPF tienen talento, pero no explotan por las condiciones de una liga que se dice profesional pero es casi amateur. No hay un plan, por lo menos no lo conozco, de como hacer surgir el fútbol ni el deporte en general.

Las glorias que hemos tenido, es por esfuerzo individual. Algo debe cambiar, por favor.

