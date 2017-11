Publicado: 23 Noviembre 2017

Alvin no quiere ser magistrado

"En esta Asamblea de corruptos no quieren a un Magistrado de mi perfil que los enfrente y yo he enfrentado a todos o a la mayoría de esos diputados", declaró el abogado y excontralor de la República, Alvin Weeden, sobre la elección de los do...