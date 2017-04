Nada es suficiente

Escrito por Ciara Morris en 04 Abril 2017 . Publicado en En pocas palabras

Ayer reactivaron a varios buhoneros en el nuevo mercado El Cruce en la 5 de mayo, pero como siempre, la gente va para el cielo llorando. Y es que resulta, que aparte de que les dieron los cubículos, ahora critican que estos no tienen las comodidas para exhibir sus cosas y otros hasta exigen baños en cada uno de ellos.

Con esto no estoy defendiendo el trabajo del Municipio, sino que no entiendo cómo ahora piden tantas comodidas si cuando estaban en Calidonia no las tenían y alegaban que todo estaba bien en esa área comercial.