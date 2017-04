Mantenimiento al Metro

Escrito por Ciara Morris en 06 Abril 2017 . Publicado en En pocas palabras

Diariamente al trasladarme en la Línea 1 del Metro, me pregunto si le estarán realizando los mantenimientos pertinentes a los trenes y a todas las estaciones.

Desde finales del 2016 he observado en algunas estaciones, vidrios rotos de los pasa manos de las escaleras, baldosas rajadas y desgatadas, el aire acondicionado central apagado y fallas en los trenes. Creo que el problema en Panamá es que aplican las nuevas tecnologías, pero no se preocupan por que duren por muchos años. ¡Ojala no lo dejen perder tan pronto!